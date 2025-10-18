Tapoa : La délégation spéciale de Diapaga fait le bilan de sa gestion 2024

Diapaga, 17 octobre 2025 (AIB)-La délégation spéciale communale de Diapaga a organisé, le vendredi 17 octobre 2025, sa première session de redevabilité. Première du genre depuis son installation, cette rencontre a permis au préfet Siméon Toé et à son équipe municipale de présenter aux forces vives de la cité le bilan de la gestion économique et financière de l’année écoulée.

Les réalisations de la commune, des partenaires techniques et financiers ainsi que celles de l’État ont été passées en revue. Dans sa communication de synthèse, le préfet Siméon Toé a indiqué que les services de l’état civil ont été les plus sollicités au cours de l’année 2024. Malgré l’insuffisance de personnel, les actes administratifs ont été délivrés dans les délais requis. Le secteur de l’eau et de l’assainissement a également connu un essor remarquable, avec la construction de près de vingt forages dans la ville de Diapaga.

Cependant, la situation sécuritaire a fortement éprouvé la commune, entraînant la paralysie de plusieurs activités économiques locales. En dépit de ce contexte difficile, les acteurs non étatiques, notamment les ONG et projets, ont réalisé en 2024 de nombreuses activités dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Grâce à ces efforts conjoints, la commune a pu exécuter près de 60 % de ses activités prévues pour l’exercice 2024.

Les réalisations de l’année ont été regroupées autour de trois axes principaux : le développement du capital humain, le renforcement de la gouvernance locale et la dynamisation des secteurs porteurs de l’économie et de l’emploi. Au titre du premier axe, plusieurs infrastructures ont été réalisées, dont la construction de salles de classe aux écoles D et C de Diapaga, la réhabilitation de la morgue, ainsi que l’acquisition de matériel médico-technique sur le fonds minier au profit du CSPS urbain.

En matière de gouvernance locale, la mairie a organisé des formations à l’endroit des délégués spéciaux sur la mobilisation des ressources propres et l’élaboration du budget communal, tout en renforçant les moyens logistiques de fonctionnement de l’administration communale. Quant à la dynamisation des secteurs économiques, elle s’est traduite notamment par la construction de boutiques de rue pour soutenir l’entrepreneuriat local.

Sur une prévision budgétaire de 142 199 923 F CFA, les réalisations effectives de l’année 2024 s’élèvent à 97 329 326 F CFA, dont 80 827 653 F CFA de recettes propres de la commune et 68 299 347 F CFA provenant du service provincial des impôts, soit un taux d’exécution global de 68,45 % pour l’exercice 2024.

