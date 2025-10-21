Burkina-Tannounyan-Mangodara-Journée-Salubrité

Tannounyan : Une mobilisation citoyenne à Mangodara pour un cadre de vie propre

Mangodara, 20 octobre 2025 (AIB) – Les populations de la commune de Mangodara se sont mobilisées samedi pour une grande journée de salubrité initiée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de ladite commune. Très tôt le matin, dès 7h 30 mn, munis de machettes, dabas, râteaux, pelles, balais et brouettes, hommes, femmes et jeunes ont convergés vers la préfecture, décidés à offrir un nouveau visage à leur cité.

Sous la supervision du Président de la délégation spéciale (PDS), Abdé Liaky Manacounou Sienou, et en présence des autorités locales, les participants ont mené une véritable bataille contre les mauvaises herbes, les sachets plastiques et les ordures qui encombraient les lieux publics. Outre l’enceinte de la préfecture, l’école maternelle de Mangodara et plusieurs artères de la ville ont été nettoyées, redonnant éclat et propreté à la commune.

Au terme de cette action citoyenne, le premier responsable de la Commune de Mangodara a salué la forte mobilisation des habitants, qu’il a qualifiée de preuve d’engagement patriotique et d’adhésion à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Il a invité les populations à maintenir cette dynamique collective pour le développement durable de Mangodara et du Burkina Faso, tout en restant prêtes à répondre à d’autres appels dans le cadre des journées d’engagement patriotique

