Tannounyan : Mission conjointe, ANCF-Urbanisme à Banfora pour identifier des sites destinés aux zones industrielles

Banfora, 20 septembre 2025, (AIB)- Une mission conjointe de l’Autorité nationale de Coordination du foncier (ANCF) et du ministère en charge de l’Urbanisme, conduite par le Secrétaire technique de l’ANCF, SIBIRI Hebié, a séjourné le jeudi 18 septembre dernier, à Banfora dans la région des Tannounyan. Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’initiative présidentielle visant à industrialiser toutes les régions du Burkina Faso par la création des zones industrielles destinées à la transformation des produits locaux.

La mission a d’abord échangé avec les acteurs techniques, la direction régionale de l’urbanisme, la direction régionale des impôts et la direction domaniale et foncière de la mairie de Banfora afin d’expliquer l’objectif de l’opération et donner des orientations pour la mobilisation future des sites industriels. Ce n’est qu’après ces échanges qu’elle s’est rendue sur le terrain pour visiter la zone industrielle prévue à Banfora.

Nous avons décidé d’accompagner le ministère en charge de l’urbanisme dans l’identification, la mobilisation et l’aménagement de sites à usage industriel, a déclaré Sibiri Hebié. A Banfora, le schéma directeur d’urbanisme prévoit déjà une zone industrielle de 111 hectares. Selon lui, le terrain visité est encore libre de toute occupation et présente peu d’habitats traditionnels ou d’activités agricoles.

Le Secrétaire technique s’est dit très satisfait de cette mission, annonçant qu’après cette phase de prospection, viendra celle de la mobilisation, nécessitant l’implication des acteurs locaux, y compris les détenteurs coutumiers de terres. Nous avons rencontré les acteurs techniques concernés pour leur rappeler l’urgence et l’importance de cette initiative gouvernementale, a-t-il ajouté.

De son côté, le Gouverneur de la région des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, a salué cette démarche qu’il juge opportun et a assuré la délégation de son soutien. Nous avons déjà sensibilisé les propriétaires terriens et obtenu leur accord de principe pour Banfora. Il est maintenant essentiel de sécuriser rapidement ces sites, a-t-il affirmé, tout en traduisant sa reconnaissance au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré pour cette belle initiative.

Le Gouverneur a également invité les populations à adhérer à cette vision présidentielle qui ambitionne de faire des zones industrielles des leviers de développements local et national.

