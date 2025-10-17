Burkina-Tannounyan-JEPPC

Tannounyan : la population mobilisée pour l’engagement patriotique et la participation citoyenne à Niangoloko

Niangoloko, 6 octobre 2025, (AIB) – Dans le cadre de la deuxième phase des Journées de l’engagement patriotique et participation citoyenne, une cérémonie de montée des couleurs s’est tenue le lundi 06 octobre 2025 au lycée municipal de NIANGOLOKO.

Présidé par le Préfet, Président de la délégation spéciale de la commune de Niangoloko, Ousseni Ouédraogo, cette cérémonie activité a enregistré la participation de plusieurs établissements scolaire ainsi que des services administratifs de la commune.

Dans son adresse, le PDS a rappelé les messages et la vision du Président du Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, fondés sur le patriotisme, la souveraineté et la responsabilité collective. Il a exhorté chaque citoyen à incarner ces valeurs par des actions concrètes, marquant ainsi une rupture avec toute forme de dépendance et d’impérialisme.

« Nous devons être les acteurs de notre développement », a-t-il conclu sous les applaudissements nourris des participant.

Agence d’information du Burkina

BBH-dnk-ata