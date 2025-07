Burkina-Sensibilisation-affiliation-CNSS

Tannounyan (ex Cascades) : La direction régionale de la CNSS sensibilise les employeurs sur la déclaration des travailleurs

Banfora, 05 juillet 2025, (AIB)- La direction régionale du travail et de la protection sociale du Tannounyan, a organisé le jeudi 03 juillet dernier une cérémonie de lancement d’une campagne de sensibilisation à Banfora dont l’objectif est d’amener les patrons des entreprises de la région à déclarer leurs employés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Cette cérémonie de lancement a été présidé par le secrétaire général, Toussaint Meda, représentant le gouverneur.

Durant 4 semaines, la direction régionale du travail et de la protection sociale du Tannounyan entend sensibiliser les employeurs à déclarer leurs employés à la CNSS.

La cérémonie de lancement officiel de cette campagne, a été une occasion pour la directrice régionale du travail et de la protection sociale du Tannounyan (ex Cascades), Syntiche Guébré d’informer les responsables d’entreprises qu’une campagne de sensibilisation est organisé afin de les amener à déclarer leurs employés à la CNSS et leurs donner également un certain nombre d’information sur les missions de l’inspection du travail qui les autorisent à aller dans ces structures pour pourvoir contrôler la législation.

La directrice régionale en charge du travail a expliqué que cette rencontre a été organisée pour permettre aux acteurs de comprendre un certain nombre de choses avant que ses équipes ne se déploient sur le terrain. Cela va leur faciliter beaucoup de choses.

Le constat fait dans cette région malgré les différentes sensibilisations et interpellations que nous avons menées est que beaucoup de travailleurs ne sont toujours pas déclarés à la CNSS. A-t-elle déploré.

Syntiche Guébré a indiqué qu’à l’issue de cette rencontre, des équipes de l’inspection du travail et celles de la CNSS sillonneront les différentes entreprises de la région pour sensibiliser l’ensemble de leurs partenaires sociaux à ce qui concerne la déclaration de leurs employés à la CNSS. Il s’agit notamment des acteurs du BTP, du secteur agricole, des entreprises formelles et informelles.

Le Secrétaire général de la région du Tannounyan, Toussaint Meda, représentant le Gouverneur, s’est réjoui de cette belle initiative qui invite les employeurs à déclarer leurs travailleurs à la CNSS, ce qui sécurise non seulement l’employeur lui-même mais aussi le travailleur.

M. Meda a également invité les travailleurs à vérifier s’ils sont effectivement immatriculés parce que c’est une très bonne chose pour eux et pour leurs familles.

