Burkina

Tannounyan : Environ 2 600 nouveaux bacheliers plongent dans l’immersin patriotique obligatoire à Banfora

Banfora, 13 août 2025, (AIB)- La région des Tannounyan vit depuis, le lundi 11 dernier un moment inédit de son histoire éducative et citoyenne, dont la cérémonie du lancement officiel de la première édition de l’immersion patriotique s’est tenue ce mercredi, au lycée municipal Hema Fadouga Gnambiah (LMHFB) de Banfora, présidé par le secrétaire général de la région, Toussaint Meda, représentant le gouverneur de la région des Tannounyan.

Au total, 2 679 nouveaux bacheliers, filles et garçons de la région, participent à ce programme novateur voulu par les autorités du Burkina Faso. L’initiative vise à forger une jeunesse modèles, patriotes, consciente, disciplinée, engagés et dévouée à la construction du Burkina Faso souverain et prospère.

Les participants ont suivi en différé le message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci a rappelé que cette immersion répond aux objectifs de la Révolution progressiste et populaire. « La révolution a besoin des citoyens honnêtes, intègres et solidaires, a-t-il insisté.

Pendant trente jours, les jeunes prendront part à des activités sportives, culturelles et de formation repartis sur 4 sites dans toute la région. Ce programme se veut une école de vie, où l’effort collectif et l’esprit de service à la Nation seront mis en avant.

A la fin du message du Président du Faso, le Secrétaire général de la région, Toussaint Meda, a adressé un message vibrant aux nouveaux diplômés : Saisissez le message du Chef de l’Etat, prenez courage et tenez bon tout en respectant les consignes qui seront données. Il les a félicité en les invitant à persévérer tout au long de cette immersion patriotique.

Dans un contexte où le pays à une transformation profonde, je vous exhorte à la transformation individuelle et collective, en plaçant l’intérêt de la Nation au-dessus des ambitions personnelles. Vous, jeunes de la région des Tannounyan pourraient devenir les artisans d’un Burkina Faso nouveau, a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

JPY