Tannounyan : 124 candidats en lice pour 4 postes au concours de recrutement de policiers municipaux

Niangoloko, 19 octobre 2025 (AIB) – Ils étaient au total 124 candidats à affronter, les 18 et 19 octobre 2025, les épreuves du concours direct de la police municipale à Nangoloko. Quatre postes sont à pourvoir, dont trois réservés aux hommes et un à une femme.

Les compositions se sont déroulées à l’école primaire publique « B » de Niangoloko. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du Président de la délégation spéciale de la commune, Ousseni Ouédraogo, qui a procédé à l’ouverture de l’enveloppe contenant la première épreuve.

L’Ecole nationale de la police nationale (ENSP) a assuré l’administration et la supervision des épreuves. Le concours s’est poursuivi le lendemain, dimanche 19 octobre 2025 avec les épreuves sportives qui ont marqué la fin des compositions.

Agence d’information du Burkina

