Suspension du stade du 4 Août : plus de 46 milliards dépensés pour les matchs délocalisés des Etalons

Ouagadougou, 11 nov. 2025 (AIB)-Le Burkina Faso a dépensé 46 175 818 403F CFA pour ses matchs délocalisés, après la suspension du stade du 4 Août en 2020, a-t-on appris mardi, du ministre en charge des sports Roland Somda, répondant à une question orale à l’Assemblée législative de Transition (ALT).

Répondant à la question orale de la député Marie Angèle Tiendrébéogo sur le coût des matchs délocalisés des Etalons depuis la suspension du stade du 4 Août en 2020 jusqu’à sa réhabilitation en 2025, le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda a indiqué que les coûts s’élèvent à 46 175 818 403 FCFA pour toutes les catégories des Etalons.

Il a précisé que « depuis la suspension du stade du 4-Août, de 2020 à 2025, les Etalons A ont disputé en moyenne 14 matchs, avec un coût d’environ 500 millions de FCFA par match. Cette somme est répartie comme suit : 30 % pour les frais de transport et d’organisation, 20 % pour l’hébergement et la restauration, et 50 % pour les primes ».

Après la suspension du stade du 4 Août, près de 15 milliards ont été utilisés pour sa réhabilitation. C’est le 1er juillet 2025 que la faîtière du football africain, la Confédération africaine de football (CAF) a homologué l’antre du football burkinabè avec des recommandations et plusieurs matchs internationaux s’y sont joués.

Agence d’information du Burkina

