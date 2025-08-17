Super Coupe du Boulgou : Les Angeles de Zabré sacrés champions de la cinquième édition

Tenkodogo, 16 août 2025 (AIB) – La cinquième édition de la Super Coupe du Boulgou, a connu son épilogue samedi à Beguédo avec la victoire en finale du FC Angeles de Zabré sur Prési FC de Bittou par 3 buts à 1.

Présidée par le Haut-commissaire de la province, Domègbèguièrè Constantin Dabiré et placée sous le parrainage du Directeur général de la Poste Burkina Faso, Ibrahim Saba, cette édition a mobilisé les treize communes de la province. Le chargé de mission de la Présidence du Faso pour la région du Nakambé, Adaman Kamboné a également assisté à la finale.

Le FC Angeles est reparti avec une enveloppe de 250 000 F CFA, un jeu de maillots, des médailles et des attestations. Le Prési FC a obtenu 150 000 F CFA, tandis que les troisième et quatrième équipes ont respectivement reçu 100 000 F CFA et 50 000 F CFA, assortis d’équipements. Le prix du meilleur joueur a été décerné à Sanfo Harouna, de Zabré.

Dans son allocution, le Haut-commissaire du Boulgou a invité tous les fils et filles du Boulgou à accompagner cette initiative car soutient-il, « le sport est un facteur de rapprochement de la jeunesse et de cohésion sociale ».

Le parrain, Ibrahim Saba, a pour sa part indiqué que le sport reste un outil majeur de cohésion sociale et de développement personnel :

« À travers cette Super Coupe, nous prônons la discipline, l’effort, l’humilité dans la victoire et le courage dans la défaite », a-t-il affirmé, tout en saluant l’engagement du promoteur et des encadreurs.

Le représentant du chef de Beguédo a exprimé la reconnaissance de la localité aux organisateurs et partenaires.

Le promoteur, Adama Bara, s’est réjoui de la forte participation. Les populations ont compris que « seule l’union peut permettre de relever les défis auxquels nous faisons face », a-t-il souligné.

Soutenue par des partenaires tels que la Poste Burkina Faso et la mine de Kiaka, la Super Coupe du Boulgou s’est imposée, au fil des éditions, comme un cadre privilégié de mobilisation citoyenne et de cohésion sociale pour la jeunesse.

Agence d’Information du Burkina

SM/yos