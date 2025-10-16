Suivi de la campagne agricole : Le gouverneur de la région du Djôrô encourage les producteurs de riz de Zopiélé

Ouessa, 14 oct. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a effectué une visite de suivi de la campagne agricole dans les bas-fonds rizicoles de Zopiélé, commune de Ouessa, où il a salué l’engagement des producteurs et le travail des services techniques.

Cette sortie s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des activités agricoles et vise à encourager les producteurs à poursuivre leurs efforts pour une campagne réussie.

Le gouverneur Siaka Barro était accompagné du haut-commissaire de la province du Ioba, Innocent Ouattara, du préfet et président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouessa, Ismaël Sanogo, ainsi que du directeur régional en charge de l’Agriculture.

Pour une superficie de 42 hectares, il est attendu un rendement potentiel de 168 tonnes dans les bas-fonds rizicoles de Zopiélé. Au total, 158 producteurs, dont 42 femmes, exploitent cette rizière. Ils bénéficient de l’appui-conseil des services techniques de l’agriculture et de l’accompagnement du gouvernement, notamment à travers la fourniture d’intrants et le labour.

Sur le terrain, le gouverneur a constaté la disponibilité des agents agricoles à accompagner les producteurs, une assistance vivement appréciée par les populations.

Observant la bonne physionomie des champs au stade de maturité, Siaka Barro s’est réjoui de l’application effective des techniques agricoles promues dans le cadre de l’initiative présidentielle pour la souveraineté alimentaire.

« Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts pour accompagner les plus hautes autorités dans l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire »,

a déclaré M. Barro à l’endroit des riziculteurs de Zopiélé.

Au stade actuel de la campagne agricole, la physionomie des plantes laisse présager des récoltes prometteuses à la satisfaction générale.

Avant l’étape de Zopiélé, le premier responsable du Djôrô a également visité le bas-fond rizicole de Boulmoutéon, dans la commune de Koper.

Agence d’Information du Burkina

