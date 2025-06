Burkina-Association-Mobilisée-Souveraineté-Alimentaire

Souveraineté alimentaire : Des jeunes soutiennent l’offensive agro-pastorale et halieutique avec leur projet « Offensive agricole »

Ouagadougou, 14 juin 2025 (AIB)- Le Conseil des Jeunes pour le Développement du Sahel (CJDS) a lancé samedi, le début des activités de son projet « Offensive agricole » pour accompagner l’offensive agro-pastorale et halieutique lancée par le gouvernement en vue de la souveraineté alimentaire du pays.

Selon le coordonnateur national Soudré Mohamed, l’ambition du CJDS est de chercher des terres arables, en collaboration avec les autorités traditionnelle et coutumière et avec l’appui des directions régionales de l’agriculture pour produire le maïs, le niébé, le mil, le haricot et l’arachide en vue de contribuer à l’autosuffisance alimentaire du pays.

« La jeunesse est le fer de lance de toute société et en tant que jeunes, Nous ne pouvons pas rester à marge de l’offensive agro-pastorale lancée par le gouvernement. Raison pour laquelle notre structure, le Conseil des jeunes pour le développement du Sahel (CJDS) a décidé de lancer ce projet dénommé « offensive agricole », a-t-il soutenu.

M. Soudré a par ailleurs notifié que le CJSD collabore, en période hivernale avec les Personnes déplacées internes (PDI) à qui une partie des récoltes est réservée.

« Au sein de notre structure, nous collaborons avec les PDI. Ils nous accompagnent dans nos activités contre une rémunération pendant l’hivernage. C’est aussi notre apport au gouvernement pour accompagner les personnes touchées par l’insécurité », a-t-il indiqué.

Le lancement des activités du champ national a eu lieu à Koala, dans la commune rurale Saaba sur une superficie de 5 hectares en présence des autorités traditionnelle et coutumière.

Le CJDS est représentée dans les 13 régions du pays, dit-il, et dans les jours à venir, chaque détachement procèdera au lancement du projet « Offensive agricole » au plan régional.

Le président du CJDS, Sidnomwendé Ismaël Sawadogo, a appelé la jeunesse à emboiter leur pas afin d’aider les autorités du pays pour atteindre les objectifs fixés.

« L’État ne peut pas tout faire à lui seul. C’est pourquoi, en tant que jeunes, nous nous sommes organisés en association pour acquérir des terres et les cultiver. Et nous appelons la jeunesse du pays à se mobiliser pour la cause », a-t-il soutenu.

M. Sawadogo précise que le surplus de la récolte du projet sera vendu à prix abordable sur le marché local pour les charges de l’association.

Le gouvernement burkinabé, sous l’impulsion du Président Ibrahim Traoré, a lancé l’offensive Agro-pastorale 2023-2025 dans le but d’atteindre l’autosuffisance alimentaire du pays. Cette initiative ambitieuse témoigne de la volonté des autorités de renforcer la sécurité alimentaire et de stimuler le développement économique du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

