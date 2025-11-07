Soutien aux PDI : les Afro-descendants aux côtés des personnes déplacées internes du site de Nomgana

Ouagadougou, le 7 novembre 2025 (AIB)-Une délégation des Afro-descendants s’est rendue, dans l’après-midi du jeudi 6 novembre 2025, sur le site des personnes déplacées internes (PDI) de Nomgana, dans la région de l’Oubri, pour témoigner sa solidarité à ces populations contraintes de fuir leurs terres en raison de la crise sécuritaire.

La délégation était conduite par une équipe du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, accompagnée des autorités régionales en charge de l’Action humanitaire.

Selon le directeur général des Burkinabè de l’extérieur, Michel Somma, cette visite visait à permettre à cette diaspora, en séjour dans la capitale burkinabè, de constater de visu les conditions de vie des résidents du site de Nomgana et de leur témoigner la solidarité africaine.

Face aux PDI, la représentante de l’Association des descendants d’Africains (ADDI), Dr Stella Jeffries, a indiqué que le don, composé de matériels non consommables et de kits médicaux, traduit la compassion de la diaspora africaine envers toutes les victimes du terrorisme.

En plus du matériel, une collecte spontanée d’un montant de 386 000 F CFA a été remise aux PDI.

Cette action de solidarité a été vivement saluée par les bénéficiaires. Leur représentant, M. Yobi Nagbila, a indiqué que ces dons permettront de soulager, ne serait-ce qu’un peu, les souffrances des déplacés du site de Nomgana. Il a également remercié les donateurs et exprimé son soutien aux autorités qui œuvrent sans relâche pour le retour des PDI dans leurs villages d’origine.

Agence d’Information du Burkina

ATA/no