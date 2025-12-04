Burkina-Soutenance-Médecine-Diabète

Soutenance : Dr Yissob Dabiré plaide pour une implication accrue du patient dans la prise en charge du diabète

Ouagadougou, 4 déc. 2025 (AIB) – Le nouveau docteur en médecine, Yissob Dabiré, a soutenu jeudi à Ouagadougou une thèse consacrée à l’« Évaluation des soins centrés sur la personne chez les patients diabétiques suivis dans les hôpitaux de référence de troisième niveau au Burkina Faso ». À l’occasion de sa présentation, il a insisté sur la nécessité de faire du patient un acteur central de sa prise en charge afin d’améliorer les résultats de traitement.

Dr Dabiré a expliqué avoir choisi d’appliquer l’approche des soins centrés sur la personne au cas spécifique du diabète, dans le but d’évaluer son impact sur l’amélioration du suivi médical. Selon lui, cette démarche met le patient au cœur du processus thérapeutique en prenant en compte ses préférences et ses valeurs, et en l’équipant des compétences nécessaires à l’autogestion de sa maladie.

L’impétrant a rappelé que le diabète est une pathologie chronique qui évolue toute la vie, d’où l’importance de renforcer la participation du malade dans sa propre prise en charge. Il a ajouté que cette approche est transposable à d’autres domaines de la médecine.

Son étude a été menée du 20 juin au 20 août 2025 dans trois hôpitaux de référence de la capitale : les CHU Yalgado Ouédraogo, Bogodogo et Tengandogo. Elle s’est appuyée sur une collecte de données auprès des patients suivie d’une analyse approfondie.

Le jury a jugé le document conforme et lui a accordé la mention très honorable accompagnée de félicitations.

Son co-directeur de thèse, Dr Kadari CISSE ( chargé de recherche à l’IRSS), a salué la qualité du travail réalisé par son étudiant, estimant que le sujet apporte une contribution utile à l’amélioration de la prise en charge du diabète au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

NO/YOS