Sourou : Une association invite la jeunesse à ne pas renier ses origines

Tougan, 6 nov. 2025 (AIB)-L’Association Ana Ye Mi (AYM) a animé, jeudi, à Tougan, une conférence publique au profit de la jeunesse, au cours de laquelle elle a exhorté chacun à ne pas oublier ses origines.

L’activité, tenue dans la salle de réunion du Centre de lecture publique et d’animation culturelle (CELPAC) de Tougan, portait sur le thème : « Déperdition culturelle : enjeux et perspectives ».

Placée sous le patronage du directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme de la Boucle du Mouhoun, Sinaly Djibo, la conférence a été présidée par le haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo. Elle a réuni des acteurs culturels de la ville ainsi que de nombreux jeunes, majoritairement des élèves.

Selon le président de l’association, Barkwendé Ezekiel Kientéga, cette rencontre visait à interpeller la jeunesse sur l’importance de la préservation de l’identité culturelle.

« L’objectif de cette conférence est de lancer un appel à la sauvegarde de notre identité culturelle, à la reconquête, à la préservation et surtout à la promotion de nos valeurs », a-t-il indiqué.

M. Kientéga a expliqué que le choix de Tougan n’est pas fortuit. Selon lui, la situation sécuritaire difficile que traverse la province est en partie liée à la perte des valeurs culturelles, et leur restauration pourrait contribuer à la paix et à la cohésion sociale.

Parmi les participants, Assiatou Toé a affirmé avoir beaucoup appris de cette rencontre et promis de partager le message reçu avec ses camarades absents.

« J’ai appris que nous devons savoir d’où nous venons et où nous allons. Je transmettrai ce message fort à mes camarades », a-t-elle confié.

Représentant le patron de la cérémonie, le directeur provincial de la Culture, des Arts et du Tourisme du Sourou, Rémi Bagré, a rappelé que la culture constitue le fondement de l’identité d’un peuple.

« La culture n’est pas un simple divertissement ou une relique du passé, mais plutôt le socle même de notre identité collective, le ciment qui unit nos communautés et le miroir qui reflète notre âme », a-t-il déclaré.

Le haut-commissaire Désiré Badolo a, pour sa part, félicité l’association pour son initiative et invité la jeunesse à valoriser la culture africaine plutôt qu’à envier la culture occidentale.

Agence d’Information du Burkina