Sourou/Top vacances loisirs : Petit piment s’adjuge le trophée de la 6e édition

Tougan, 4 sept. 2025 (AIB)- La 6e édition du tournoi maracana top vacances loisirs de Tougan a connu le samedi 30 août 2025, son dénouement avec le sacre de Petit piment qui a battu Racine Football Club aux tirs au but (3-2).

La sixième édition du tournoi maracana top vacances loisirs de Tougan a connu son épilogue le samedi 30 août 2025, au stade Sangoulé Lamizana de la ville de Tougou.

Elle a été placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo et du co-parrainage du commandant Karim Souabo, directeur général du fonds national pour la promotion du sport et des loisirs et de Seydou Boro, PDG de Bopa international services.

La finale a opposé l’équipe Petit piment à celle de Racine Football Club (RFC). Un duel de titans qui s’est soldé par le score de zéro but partout dans le temps réglementaire avant que Petit piment ne l’emporte aux tirs au but de 3 buts à 2.

Le promoteur de Top vacances loisirs, Abdoulaye Cissé s’est réjoui du dénouement heureux de cette 6e édition malgré le contexte sécuritaire et humanitaire dans la province.

« Organiser cette compétition dans un environnement marqué par les défis sécuritaires et humanitaires n’a pas été simple. Mais nous l’avons fait ensemble, parce que le sport reste un facteur de dialogue, de paix et de cohésion sociale. Sur ce terrain, les différences s’effacent, les tensions se taisent et la fraternité prend le dessus » a affirmé M. Cissé.

Le représentant des parrains, Papa Darga du Boulgou a félicité le promoteur pour la réussite de l’édition et salué les efforts des autorités et des Forces combattantes pour le retour de la paix.

« Nous avons traversé de Ouagadougou à Tougou sans problème. Je tiens, au nom des parrains, à saluer les efforts conjugués des autorités et des forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie de la province du Sourou qui est devenu région. Félicitations au promoteur et vive le sport au Sourou et au Burkina Faso » s’est-il réjoui.

Le Haut-commissaire, Désiré Badolo par ailleurs président de l’événement a remercié les parrains pour leur implication dans toutes les activités dans la province du Sourou.

M. Badolo félicité le promoteur et les organisateurs et invité toute la population à s’impliquer davantage dans les activités qui animent la ville et toute la province en général.

Agence d’information du Burkina

