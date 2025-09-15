BURKINA-SOUROU-RENTRÉE-ADMINISTRATIVE-MESSAGE-DPEPPNF

Sourou/Rentrée administrative : Les enseignants invités à maintenir la flamme de l’engagement patriotique

Tougan, 15 sept. 2025 (AIB)- Le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPF) du Sourou, Aldjouma Soro a adressé dimanche, un message d’encouragement et de patriotisme aux acteurs et partenaires de l’éducation de sa province pour la rentrée administrative 2025-2026.

Le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sourou, Aldjouma Soro a, à l’occasion de la rentrée administrative 2025-2026 de ce lundi 15 septembre 2025, adressé un message à l’ensemble de la communauté éducative, aux autorités administratives, aux forces de défense et de sécurité, aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux partenaires de l’éducation de la province.

M. Soro a félicité les acteurs pour les résultats engrangés au cours de l’année écoulée et les invités à maintenir le même engagement pour l’année scolaire 2025-2026 qui commence.

« À l’occasion de cette étape cruciale de préparation de la reprise pédagogique, je voudrais renouveler mes félicitations et remerciements à l’ensemble de la communauté éducative du Sourou pour les résultats très satisfaisants engrangés en fin d’année grâce à la détermination et au sens du service public », a-t-il souligné.

Et d’ajouter « Aussi, voudrais-je encourager tous les acteurs de notre système éducatif à maintenir cette flamme de l’engagement et dans un élan patriotique afin de relever le défi d’une éducation de qualité, accessible pour tous les enfants et être dans la dynamique de la politique éducative telle que voulue par les plus hautes autorités du pays ».

Le DPEPPF a souhaité une bonne rentrée administrative empreinte de paix, de santé, de cohésion sociale et de succès à toute la communauté éducative du Sourou.

Rappelons que la province du Sourou a occupé la première place au Certificat d’études primaires (CEP) session 2025 dans l’ex région de la Boucle du Mouhoun avec un taux de réussite de 96,14%.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA