BURKINA-SOUROU-VACCIN-PALUDISME-PLAIDOYER

Sourou: Plus de 6 000 enfants de 5 mois et plus seront vaccinés contre le paludisme

Tougan, 1 sept. 2025 (AIB)- Le médecin chef de district de Tougan, Jérôme Nikiéma a rencontré lundi, toutes les couches sociales de la province du Sourou , afin de plaider pour une adhésion totale au nouveau vaccin contre le paludisme qui va concerner plus 6 000 enfants de 5 mois et plus.

Le médecin chef de district(MCD) du district sanitaire de Tougan a organisé le lundi 1er septembre 2025, dans la salle de conférences dudit district, un atelier de plaidoyer pour le passage à l’échelle du vaccin contre le paludisme. Ainsi, plus 6 000 enfants de 5 mois et plus seront immunisés contre le paludisme.

Ledit plaidoyer a été presidé par le haut-commissaire de la province, Désiré Badolo, en présence des leaders coutumiers et religieux, des directeurs provinciaux, des médias locaux, des blogueurs, des influenceurs, des préfets de département et autres couches sociales de la province du Sourou.

Pour le médecin chef de district (MCD) de Tougan, Jérôme Nikiéma l’objectif de cet atelier est de permettre à la population de mieux connaître le nouveau vaccin contre le paludisme pour une adhésion totale à la vaccination.

« Depuis le 14 août, nous avons officialisé l’introduction du vaccin antipaludique dans notre district. Ce vaccin est disponible dans toutes les formations sanitaires. Il était important pour nous de pouvoir demander l’accompagnement de tous les acteurs pour qu’ensemble, main dans la main cette introduction du vaccin soit une réussite », a-t-il dit.

M. Nikiéma a indiqué que pour l’instant, la vaccination concerne les enfants nés en 2025 et qui ont au moins cinq mois et 6 081 enfants sont attendus dans le Sourou pour cette tranche d’âge.

Il a également fait savoir que le vaccin sera administré en quatre étapes intercalées d’un mois entre la première dose et la deuxième, un mois également entre la deuxième et la troisième et huit mois entre la troisième et la quatrième dose.

Le coordonnateur de l’association Adiara des jeunes de Tougan,(A.A.J.T), Kalidou Cissé par ailleurs participant s’est dit prêt à sensibiliser son entourage pour une adhésion totale au nouveau vaccin contre le paludisme.

« Cet atelier a été très bénéfique pour nous .Nous allons à notre tour sensibiliser la population afin qu’on puisse ensemble éradiquer le paludisme hors de nos contrées » s’est réjoui M. Cissé.

Le haut-commissaire du Sourou, Désiré Badolo a invité les participants à sensibiliser la population afin que les instructions données par les agents de santé soient respectées pour une lutte efficace contre le paludisme dans la province et partout au Burkina Faso.

Notons que ce nouveau vaccin contre le paludisme ne remplace pas les autres vaccins et mesures antipaludiques mais vient plutôt les renforcer.

Agence d’information du Burkina