Sourou/OSCLEP : L’école Alwata Diawara B remporte le trophée de la finale provinciale

Tougan, 17 mai 2025 (AIB)- L’école Alwata Diawara B a remporté, le samedi 17 mai, le trophée de la finale provinciale de l’Organisation du Sport, de la Culture et des Loisirs à l’École primaire (OSCLEP).

La Direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Sourou a renoué avec les compétitions provinciales de l’Organisation du Sport, de la Culture et des Loisirs à l’École primaire (OSCLEP) après onze ans d’arrêt.

Le thème de cette édition est « Sport, culture et loisirs, creuset de résilience et de cohésion sociale en milieu scolaire. »

Pour l’édition 2025, c’est l’école Alwata Diawara B de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Tougan I qui l’a remportée, ce samedi 17 mai 2025 face à l’école Alwata Diawara C de la CEB de Tougan II aux tirs aux buts par 4 à 2.

Le directeur provincial de la DPEPPNF du Sourou, Aldjouma Soro, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de l’édition et remercié tous les partenaires pour leur accompagnement.

Le représentant du parrain, Dieudonné Yaro, également Directeur Provincial des Sports et des Loisirs du Sourou a indiqué que le Commandant Karim Souabo, Directeur Général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs est prêt à accompagner les initiatives visant le développement de l’enfant.

« En tant que fils de la province et convaincu des bienfaits du sport, de la culture et des loisirs sur l’éducation des enfants, j’ai toujours soutenu de telles activités. C’est pour moi ma façon d’apporter ma pierre à la construction de l’édifice », a-t-il dit.

Pour le Haut-commissaire, Désiré Badolo, le choix du thème est interpellateur parce qu’il engage tous les acteurs à développer des initiatives de résilience.

« En dépit de l’adversité, nous devons tenir haut le flambeau de l’éducation dans notre province », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs exhorté les enseignants, à davantage vulgariser les activités sportives, culturelles et de loisirs en milieu scolaire.

Cette édition est placée sous la présidence du Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo et le parrainage du Commandant Karim Souabo, Directeur Général du Fonds National pour la promotion du Sport et des Loisirs.

Agence d’Information du Burkina