BURKINA – SOUROU – ROMAN – DÉDICACE

Sourou : L’écrivain Issouf Djibo dédicace son deuxième ouvrage consacré à une jeune fille déplacée

Tougan, 29 nov. 2025 (AIB) – L’écrivain et professeur d’école Issouf Djibo a dédicacé, samedi à Tougan, son deuxième roman intitulé Fenêtre d’une vie, qui relate l’histoire d’une jeune fille déplacée par l’insécurité.

L’événement, présidé par le Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo, a réuni des écrivains, des autorités locales ainsi que de nombreux citoyens venus célébrer cette création littéraire.

Le roman raconte le parcours d’une jeune fille déplacée par l’insécurité. À travers cette œuvre, l’auteur évoque les souffrances vécues par les populations affectées, mais aussi l’espoir retrouvé et la reprise progressive des activités dans la région.

La présentation de l’ouvrage a été assurée par Fidèle Tiamassa, docteur en sémiotique, tandis que le Commandant Karim Souabo a parrainé la cérémonie, témoignant de l’engagement des forces de sécurité dans la consolidation de la paix et le retour à la vie normale.

Le Haut-commissaire Désiré Badolo a salué l’initiative de l’auteur et encouragé la jeunesse à puiser dans la lecture des œuvres locales des messages de résilience et d’espoir face aux défis sécuritaires.

Le public a vivement apprécié le message porté par l’auteur qui, à travers Fenêtre d’une vie, donne une voix aux victimes de l’insécurité et célèbre le retour progressif à la quiétude dans la province du Sourou.

L’un des participants, Jonas Zouri, a invité chacun à lire le roman afin d’en découvrir la profondeur.

« À travers la dédicace, j’ai l’impression que le roman parle de moi. C’est exactement ce que nous avons vécu ici à Tougan. Je félicite Issouf Djibo pour son travail et j’invite chacun à lire ce roman pour mieux comprendre nos réalités », a-t-il déclaré.

Rappelons que ce roman est la deuxième parution d’Issouf Djibo, après son ouvrage Sourou : Identité d’hier à aujourd’hui, publié en 2022.

Agence d’information du Burkina

