BURKINA-SOUROU-MONTÉE-MENSUELLE-COULEURS

Sourou: Le SGP rappelle l’interdiction de l’utilisation des smartphones dans les établissements

Tougan, 7 oct. 2025 (AIB)-Le Secrétaire général de la province (SGP) du Sourou, Wendyam Martial Ouédraogo a rappelé le mardi 7 octobre 2025, lors de la montée mensuelle des couleurs, que l’utilisation des téléphones smartphones à l’école est formellement interdite à compter du 1er octobre 2025..

La traditionnelle montée des couleurs nationales a été respectée le mardi 7 octobre 2025 à Tougan, dans la province du Sourou, en présence des forces vives de la province.

Pour ce mois d’octobre, marquant la reprise des cours, la montée a eu lieu au premier site du lycée provincial de Tougan.

À l’issue de la montée solennelle des couleurs accompagnée de l’hymne national, le Secrétaire général de la province (SGP) du Sourou, Wendyam Martial Ouédraogo, représentant le Haut-commissaire, Désiré Badolo a d’abord lu le discours du président du Faso, à l’occasion de la deuxième phase des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Pour l’occasion, M. Ouédraogo a lu également un communiqué du gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Babo Bassinga qui rappelle l’interdiction de l’utilisation des téléphones smartphones dans les établissements.

« Le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun, vient rappeller l’interdiction de l’utilisation des téléphones intelligents couramment appelés smartphones au sein des établissements scolaires », a-t-il déclaré.

Le SGP a salué la résilience et le travail des acteurs de l’éducation et les exhorté à maintenir le même engagement au cours de cette année scolaire 2025-2026.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/BBP