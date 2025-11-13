BURKINA-SOUROU-CONSEIL-ECOLE-BUREAU-ELECTION

Sourou : Le nouveau président du conseil d’école du lycée provincial de Tougan s’engage à travailler dans la transparence

Tougan, 13 novembre 2025 (AIB) – Le Lycée provincial de Tougan (LPT) a procédé, le mercredi 12 novembre 2025, à la mise en place du bureau de son conseil d’école. Élu président, Abel Zerbo s’est engagé à œuvrer dans la transparence et la sincérité afin de contribuer au progrès de l’établissement.

La mise en place du bureau du conseil d’école s’est déroulée sous la supervision du proviseur du lycée, Daouda Banazaro, et sous la conduite du comité électoral présidé par le censeur, Oumarou Ouédraogo.

À l’issue du processus, un bureau de treize membres a été constitué, en plus de trois personnes désignées pour former le bureau de contrôle.

Le nouveau président du conseil d’école, Abel Zerbo, a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec l’ensemble des membres du conseil et tous les acteurs de la communauté éducative.

« Nous voulons travailler dans la sincérité, la fidélité et l’honnêteté pour faire progresser l’établissement, afin qu’il figure parmi les meilleurs de la région et du pays », a-t-il déclaré.

M. Zerbo a souligné que le bureau n’est que la représentation de l’ensemble des acteurs, et que sa réussite dépendra de la contribution de chacun à l’atteinte des objectifs fixés.

Pour sa part, le proviseur Daouda Banazaro s’est réjoui de la mise en place du bureau, qu’il a qualifiée d’exigence conforme aux textes réglementant le fonctionnement des établissements. Il a félicité les nouveaux membres et a réaffirmé sa disponibilité à les accompagner dans l’accomplissement de leur mission.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA