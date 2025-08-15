BURKINA-SOUROU-SPORTS-ELECTION-BUREAU-SUPPORTERS-ETALONS

Sourou: Le nouveau président de l’Union provinciale des supports invite les supporters à se mobiliser davantage autour du sport

Tougan, 13 août. 2025 (AIB)-Le nouveau président de l’Union provinciale des supporters des étalons du Sourou, Abdoulaye Azezi Téri a invité mercredi, lors de l’élection du nouveau bureau, tous les supporters de la province à se mobiliser davantage autour de toutes les disciplines sportives.

L’Union provinciale des supporters des Étalons du Sourou a élu le mercredi 13 août 2025, un nouveau bureau composé de neuf membres.

Ce nouveau bureau est dirigé par l’ex-capitaine de la commune de Lanfiara, Abdoulaye Azezi Téri. A l’issue de son élection à la tête du bureau, M. Téri a appelé tous les supporters à se mobiliser autour de toutes les disciplines sportives afin de permettre aux Etalons d’engranger plus de victoires.

« J’invite l’ensemble des supporters du Sourou de toutes disciplines confondues à rester mobilisées lors de toutes les activités sportives sans distinction afin de permettre à nos Etalons de remporter des victoires » a confié M. Téri.

Le président sortant,Seydou Belemou a félicité le nouveau président et lui souhaité plein succès dans ses fonctions.

Présent à l’élection du nouveau bureau, le directeur provincial en charge des sports du Sourou, Dieudonné Yaro a apprécié positivement la composition du nouveau bureau.

Il a exhorté le bureau à œuvrer pour une union de tous les supporters dans la province afin de donner plus d’éclat à toutes les disciplines sportives dans la province du Sourou.

Ce nouveau bureau de neuf membres est composé du président, Abdoulaye Azezi Téri, d’un Secrétaire général, Ahmed Touze Zina, d’un Secrétaire général adjoint, Gilbert Zerbo, d’un trésorier général, Henri Dala dit Toé, d’un trésorier général adjoint, Moussa R. Drabo, d’un Secrétaire à l’organisation, Yacouba Ouarma, d’un Secrétaire à la communication, Bienvenu T. Tiama.

Il a également deux commissaires aux comptes, notamment, Hermann Hervé Koné et Zakaria Drabo.

Agence d’Information du Burkina

SS/NO/ATA