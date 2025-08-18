BURKINA-SOUROU-CMA-ASSAINISSEMENT

Sourou : Le mouvement patriotique pour le développement du Sourou assainit le CMA de Tougan

Tougan, 16 août 2025 (AIB)-Le Mouvement patriotique pour le développement du Sourou (MPDS), a assainit, le samedi 16 août 2025, le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Tougan.

Le Mouvement patriotique pour le développement du Sourou (MPDS) a nettoyé, le samedi 16 août 2025, le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Tougan, dans le Sourou.

Selon le président du mouvement, Issouf Djibo, cette activité vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’offre sanitaire.

«Nous avons fait le choix du centre médical avec antenne chirurgicale pour apporter notre soutien à la qualité de l’offre sanitaire dans la ville de Tougan », a dit Issouf Djibo.

Il a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation des participants à l’activité et les a invités à maintenir la même dynamique pour les activités à venir.

Pour Bassirou Ouédraogo, médecin au CMA de Tougan et représentant le Médecin chef du District (MCD), Jérôme Nikiema, l’activité du MPDS est salutaire en ce sens que l’hygiène est un élément essentiel pour la santé de la population.

« Cette activité d’aujourd’hui, avec le désherbage va permettre d’éviter beaucoup de pathologies comme le paludisme et la dengue », a-t-il indiqué.

Bassirou Ouédraogo, a souhaité que ces genres d’initiatives se perpétuent pour la bonne santé de la population.

Agence d’information du Burkina

