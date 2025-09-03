BURKINA-SOUROU-MONTÉE-MENSUELLE-COULEURS

Sourou: Le Haut-commissaire salue la mobilisation des corps constitués autour du drapeau

Tougan, 3 sept. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a salué mardi, lors de la montée mensuelle des couleurs, la mobilisation des corps constitués autour du drapeau, un symbole d’unité et de patriotisme.

La traditionnelle montée des couleurs nationales a été respectée le mardi 2 septembre 2025 à Tougan, dans la province du Sourou, en présence des forces vives de la province. Pour ce mois de septembre, la montée a eu lieu à la police municipale de Tougan.

À l’issue de la montée solennelle des couleurs accompagnée de l’hymne national, le Haut-commissaire, Désiré Badolo s’est adressé aux forces vives de la province.

M. Badolo a d’abord remercié le commandant de la police municipale, Simon Béogo pour l’accueil au sein de son service et salué la mobilisation de tous les acteurs autour du drapeau.

« Je salue votre mobilisation de ce matin, à l’occasion de cette cérémonie mensuelle de montée de couleurs qui nous rappelle que nous avons un seul pays et nous devrions nous unir pour défendre la cause de ce pays », a-t-il soutenu.

Le premier responsable de la province a salué la résilience des paysans et les invités au respect des consignes données par les forces de défense et de sécurité.

« Je félicite les producteurs qui, malgré l’adversité, continuent de vaquer à leurs occupations champêtres. Je voudrais par contre les inviter au respect des consignes sécuritaires, notamment dans la garde des animaux parce-que depuis un certain temps nous constatons une rafle de bétail pour ceux qui vont vers les zones d’insécurité ».

M. Badolo a également remercié l’ensemble des acteurs mobilisés pour la réussite de la première édition de l’immersion patriotique et exhorté toutes les forces vives à s’impliquer davantage pour une clôture réussie.

Le Haut- commissaire a indiqué que la clôture de la première édition de l’immersion patriotique dans le Sourou est prévue pour le mardi 9 septembre 2025 à Tougan.

Agence d’Information du Burkina

SS/NO/BBP