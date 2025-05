Burkina-Sourou-Montée-Couleurs

Sourou: Le Haut-commissaire invite la population à plus de résilience et de solidarité

Tougan, 5 mai. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a invité ce lundi, les populations de la province à plus de résilience et de solidarité face aux défis du moment.

« Je voudrais inviter à beaucoup plus de résilience et à la solidarité dans ce contexte que nous vivons. C’est le revers également de la guerre que nous menons. Il nous faut nous adapter et espérer une amélioration des choses », a affirmé le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo.

Le premier responsable de la province s’exprimait lundi 5 mai 2025, à l’issue de la traditionnelle montée de couleurs à la direction provinciale des Eaux et Forêts à Tougan, chef-lieu de la province.

Le Haut-commissaire du Sourou, Désiré Badolo a également invité toutes les forces combattantes de la province à une synergie d’action et à une complémentarité.

Le Haut-Commissaire, Désiré Badolo a saisi l’occasion pour féliciter la coordination provinciale des associations de veille citoyenne pour sa forte mobilisation du 30 avril dernier pour soutenir le président du Faso et remercier les bonnes volontés qui ont fait des dons aux personnes déplacées internes(PDI) à Tougan.

Agence d’information du Burkina