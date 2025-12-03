BURKINA-SOUROU-CADRE-ECHANGES

Sourou : Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire salue la résilience des acteurs de son département

Tougan, 3 déc. 2025 (AIB) – Le directeur provincial de l’Enseignement secondaire du Sourou, l’inspecteur Joseph Karambiri, a salué le mardi 2 novembre 2025, lors du premier conseil de direction, la résilience de l’ensemble des acteurs des établissements de son département.

La Direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Sourou a tenu le mardi 2 décembre 2025, son premier Conseil de direction, présidé par le responsable du département, l’inspecteur Joseph Karambiri.

Il s’est réjoui de la réouverture de certains établissements de son département, grâce à l’amélioration de la situation sécuritaire. Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Sourou a salué la résilience de tous les acteurs et les a invités à persévérer.

« Je salue la résilience de l’ensemble des personnels des établissements concernés. Je fonde l’espoir que cette amélioration se poursuivra et s’accélérera afin que les esprits des uns et des autres soient totalement tranquilles, de sorte à être uniquement tournés vers notre objectif principal, qui est l’atteinte de bons résultats scolaires », souhaité M.Karambiri.

Au cours de ce cadre d’échanges dont l’objectif est d’améliorer le pilotage des structures éducatives, plusieurs points ont été abordés, notamment la mise en place des conseils d’école, le bilan de la rentrée 2025-2026, l’initiation aux métiers et aux établissements polyvalents, ainsi que l’organisation pratique d’une composition harmonisée.

Pour cette année scolaire 2025-2026, plusieurs établissements secondaires déplacés dans la ville de Tougan du fait de l’insécurité, notamment les lycées de Lankoé et de Kassan, ainsi que le CEG de Nassan, ont regagné leurs localités d’origine, témoignant ainsi de l’amélioration de la situation sécuritaire.

Agence d’information du Burkina

