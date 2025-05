Burkina-Sourou-Formation-Professionnelle-Valorisation.

Sourou: Le CPFP/BSB-T en collaboration avec le LTT valorise la formation professionnelle

Tougan, le 3 mai 2025 (AIB)- Le centre provincial de formation professionnelle de « Burkina Suudu Bawdè » de Tougan a organisé, en collaboration avec le lycée technique, du 1er au 3 mai, une exposition des produits des apprenants.

Le Centre Provincial de Formation Professionnelle Burkina Suudu Bawdè de Tougan(CPFP/BSB-Tougan) a organisé, en collaboration avec le Lycée Technique de Tougan (LTT), trois jours d’expositions des produits du centre dénommés les soixante-douze heures des apprenants.

Cette activité est placée sous la présidence du préfet, président de la délégation spéciale communale de Tougan, Ouigou Tiendrebéogo et parrainée par le Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, le commandant Karim Souabo.

Au cours de ces soixante-douze heures, les participants ont eu droit à des visites guidées du centre, une exposition des produits des apprenants, une kermesse et un tournoi maracana.

Selon le proviseur du lycée technique, Pinissié Goro, représentant le chef du centre Suudu Bawdè de Tougan, Flotin Saba, l’objectif de cette activé est de valoriser la formation professionnelle en permettant à la population de découvrir les réalisations des apprenants du centre et celles des élèves du lycée technique.

« Nous avons organisé ces soixante-douze heures des apprenants afin de rendre visibles ces deux structures, peu connus du grand public. Nous invitons toute la population de Tougan à inscrire leurs enfants dans ces centres pour un savoir-faire », a-t-il indiqué.

Le représentant du chef de centre,Pinissié Goro a saisi l’occasion pour exposer les difficultés des deux structures qui se résument entre autres au manque d’infrastructures adaptées, le manque de personnels dans les deux structures et la finalisation de la construction du site du lycée technique de Tougan

Le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Tougan, Ouigou Tiendrebéogo, par ailleurs président de l’activité a félicité les deux structures pour l’initiative et surtout pour leur collaboration, signe de cohésion sociale. Il les a rassuré qu’il a pris note de toutes les difficultés posées par les deux centres de formation professionnelle.

Agence d’Information du Burkina