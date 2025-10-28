BURKINA-SOUROU-CULTURE-SPORTS-FESTIVAL

Sourou : L’As-Clan promeut la culture san à Tougan

Tougan, 27 oct. 2025 (AIB) – L’Association culturelle Landakô (As-Clan) a organisé, du 25 au 26 octobre 2025 à Tougan, la première édition de ses journées culturelles et sportives dénommées « Benba Té Sini », dans le but de promouvoir la culture san et de renforcer la cohésion sociale entre les fils et filles de la localité.

Placée sous le patronage du ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, et sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, du Tourisme et des Arts, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cette première édition a également bénéficié de la co-présidence de la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Passowendé Pélagie Kaboré/Kabré, et du parrainage du commandant Karim Souabo, directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs.

« Distingués invités, votre présence est le signal fort d’un engagement indéfectible à promouvoir la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la résilience des communautés à travers le sport et la culture. Vous témoignez ainsi que la renaissance du Sourou est en marche », a déclaré le président du comité d’organisation, Amadou Paré.

Pour lui, les fils et filles du Sourou ont pu se réunir à ce festival grâce aux efforts conjugués de l’ensemble des forces combattantes qui ont œuvré à la libération de la route jadis sous blocus.

« Il y a encore peu de temps, il était difficile, voire impossible, d’accéder à Tougan sans escorte. Aujourd’hui, nous nous rassemblons librement et fièrement sur cette terre du Sourou, grâce au courage et au sacrifice de nos vaillants fils, filles, frères et sœurs engagés sur les fronts. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur bravoure et leur sens du devoir. Grâce à eux, l’espoir renaît, les activités reprennent et Tougan se remet debout », s’est-il réjoui.

Au cours de ces quarante-huit heures de valorisation culturelle, plusieurs activités ont ponctué l’événement, notamment une course cycliste féminine, une compétition de lutte traditionnelle, une remise de dons aux personnes vulnérables, une démonstration de powerlifting et des prestations artistiques.

Le haut-commissaire de la province, Désiré Badolo, a salué l’initiative de l’association et invité les fils et filles du Sourou, désormais érigé en région, à demeurer unis autour de telles manifestations pour promouvoir la culture locale.

La course cycliste féminine a été remportée par Latifatou Drabo, qui a reçu un vélo et une enveloppe financière. La compétition de lutte, quant à elle, a vu la victoire de Daouda Toé de Kawara dans la catégorie open hommes. Il a été récompensé par une moto neuve et une enveloppe financière.

Agence d’Information du Burkina (AIB)