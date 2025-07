BURKINA-SOUROU-CONCERT-RESILIENCE

Sourou: L’artiste FDS Héritier Bagnon galvanise les populations à travers un concert de résilience

Tougan, 16 juil. 2025 (AIB) – L’artiste-musicien FDS engagé, Héritier Bagnon a animé mercredi à Tougan, un concert de solidarité et d’espoir en face d’un public nombreux et d’autorites émues.

L’artiste-musicien militaire engagé, Héritier Bagnon a animé le mercredi 16 juillet 2025 dans l’après-midi, un concert de résilience dans la salle polyvalente de Tougan, province du Sourou.

Ce concert, placé sous le signe de la paix et de la résilience a été un cadre de réconfort et de communion aux populations de Tougan qui font face à des défis sécuritaires et humanitaires depuis plusieurs années mais restent debout, fortes et unies.

L’événement a rassemblé un public enthousiaste et le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, visiblement ému par la prestation de l’artiste.

A travers ses chansons engagées et ses messages porteurs d’espoir, le caporal de son nom d’artiste Héritier Bagnon a salué le courage des habitants tout en souhaité la promotion de la cohesion sociale.

Dans une ambiance conviviale, les mélodies relatives actions patriotiques ont résonné dans la salle de spectacle créant ainsi un véritable moment de partage en presence de nombreux spectateurs.

L’artiste a capté l’attention du public avec ses rythmes modernes et messages forts, en faveur de la paix, de l’unité nationale et de soutien aux FDS.

Satisfait de l’accueil, Héritier Bagnon a exprimé toute sa gratitude envers les autorités locales pour leur soutien.

Il a remercié le Haut-commissaire, Désiré Badolo pour sa présence symbolique et son engagement constant en faveur de la culture et de la jeunesse.

L’artiste a également félicité la résilience des populations du Sourou, qu’il a qualifiée de véritables combattants de l’ombre.

Pour les autorités locales, cette initiative contribue non seulement à renforcer le moral des populations, mais aussi à promouvoir la culture comme un vecteur de paix et de développement.

Le Haut-commissaire, Désiré Badolo, très ému, a remercié l’artiste pour sa démarche citoyenne et l’a exhorté à poursuivre sa mission d’éveil des consciences à travers la musique.

Agence d’Information du Burkina

SS/NO/ATA