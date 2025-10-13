BURKINA-SOUROU-DON-VIVRES-VDP

Sourou : La délégation spéciale de Tougan offre des vivres d’une valeur de 5 millions aux VDP

Tougan, 11 oct. 2025 (AIB)- La délégation spéciale a offert le samedi 11 octobre 2025, des vivres d’une valeur de cinq millions aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune.

Le don est composé de 165 sacs de riz local, 10 bidons d’huile et 57 cartons de pâtes alimentaires, le tout d’une valeur de cinq millions de francs CFA.

Pour le président de la délégation spéciale, Ouigou Tiendrebéogo, ce don est symbolique et a été possible grâce aux contribuables.

« Nous avons pu mobiliser ces ressources avec l’accompagnent de tous, parce-que c’est grâce aux taxes et impôts, au niveau local que nous avons acquis ces vivres », a affirmé M. Tiendrebéogo.

Le représentant des VDP de la commune, Djibril Drabo a indiqué que ce geste est d’une importance capitale au regard de leurs besoins actuels.

« On est très content de recevoir ce don ce matin. On a toujours besoin de ce genre de soutiens qui nous galvanisent à redoubler d’effort pour un travail parfait sur le terrain », a-t-il dit.

Le PDS a invité tous ceux qui peuvent accompagner les combattants à ne pas hésiter de le faire pour plus d’efficacité dans leur mission de reconquête du territoire national.

Agence d’information du Burkina

