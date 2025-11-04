Burkina–Sourou–Montée–Couleurs

Sourou/Kassan: Le SGP salue la résilience des travailleurs et de la population

Tougan, 4 nov. 2025 (AIB) – Le Secrétaire général de la province du Sourou, Wendyam Martial Ouédraogo, a salué, mardi, lors de la montée mensuelle des couleurs, la résilience des travailleurs et de toute la population de Kassan (Commune de Tougan) qui ont regagné leur localité grâce à la détermination des combattants.

La traditionnelle montée des couleurs nationales s’est tenue, le mardi 4 novembre 2025, à Tougan, dans la province du Sourou, en présence des forces vives de la localité. Pour ce mois de novembre, la cérémonie a été délocalisée à l’école A de Kassan, un village situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Tougan.

Selon le Secrétaire général de la province, représentant le Haut-Commissaire Désiré Badolo, cette montée délocalisée vise à saluer la détermination des travailleurs et à la résilience des habitants de Kassan, qui avaient été déplacés à Tougan en 2023 avant de regagner leur village l’année dernière.

« Il y a quelques années, personne ne voulait mettre pied ici. Nous voici aujourd’hui réunis pour une montée des couleurs nationales. Je salue le courage et la détermination des travailleurs de Kassan ainsi que la résilience de l’ensemble de sa population », a déclaré M. Ouédraogo.

Le SGP a ajouté que le choix de Kassan pour cette montée symbolise la reconnaissance du travail des forces de défense et de sécurité (FDS) et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dont les efforts ont permis le retour à la normale dans la zone. Il a invité la population à demeurer vigilante et à continuer de collaborer avec les forces combattantes.

Présent à la cérémonie, le chef de terre de Kassan a formulé des bénédictions pour les plus hautes autorités du pays et pour tous les travailleurs de la province.

Le directeur de l’école A de Kassan, Issa Jonas Zouri, s’est réjoui de l’organisation de cette montée solennelle au sein de son établissement. Selon lui, cette initiative les galvanise à redoubler d’efforts au service de la nation.

Le Secrétaire général de la province a enfin salué la forte mobilisation des populations et de l’ensemble des forces vives, malgré la distance avec le chef-lieu de la province.

Il a rappelé que tous les services de l’État qui étaient délocalisés à Tougan ont pu regagner Kassan grâce au travail abattu par les forces combattantes du Sourou.

Agence d’Information du Burkina