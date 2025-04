Sourou/JEPPC : Le DPEPPNF salue la résilience des enseignants de Kiembara

Tougan, 9 avril 2025 (AIB) – Le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sourou, Aldjouma Soro, a salué, ce mercredi 9 avril 2025, la résilience des enseignants de Kiembara.

Dans le cadre de la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Sourou, Aldjouma Soro, a rendu visite aux enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kiembara, délocalisée sur un nouveau site à Tougan.

Pour M. Soro, l’objectif de cette visite était de rendre hommage à tous les acteurs de l’éducation intervenant dans cette circonscription, qui font preuve d’un engagement remarquable malgré les défis.

« Qui dit Kiembara, pense aussitôt à la résilience. Les acteurs de cette circonscription, engagés, dévoués et très déterminés, ont su, sous la direction de l’encadrement et avec l’appui d’autres partenaires, impulser une dynamique qui a permis la réouverture des écoles. C’est à votre actif, et vous méritez de vives félicitations. En agissant ainsi, vous incarnez pleinement l’idéal du bon Burkinabè, celui qui œuvre pour l’autonomie et la souveraineté de notre pays », a-t-il déclaré.

De son côté, le Chef de la Circonscription d’éducation de base (CCEB) de Kiembara, Moumouni Sow, a estimé que cette visite témoigne de la reconnaissance des sacrifices consentis par les enseignants pour assurer la continuité pédagogique.

« Beaucoup croiront désormais en ce que nous faisons. Et ce n’est ni au nom du CCEB ni d’un directeur en particulier, mais au nom de l’ensemble des acteurs. C’est au nom des Burkinabè patriotes », a-t-il affirmé.

À noter que cette journée a également été marquée dans les structures éducatives du Sourou par le port de tenues traditionnelles, notamment le Faso Danfani et le Koko donda.

Une rencontre a aussi été organisée avec les directeurs d’école de la circonscription pour dresser le bilan à mi-parcours des activités menées durant le second trimestre.

Agence d’information du Burkina

SS/ata