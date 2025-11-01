BURKINA–SOUROU–HOMMAGE–MARTYRS

Sourou/Hommage aux martyrs de l’insurrection populaire de 2014 : Le Haut-commissaire appelle à poursuivre la lutte jusqu’à la victoire finale

Tougan, 31 oct. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a appelé, vendredi, lors d’une cérémonie d’hommage aux martyrs de l’insurrection populaire de 2014, à poursuivre la lutte engagée par ces derniers jusqu’à la victoire finale.

La population du Sourou a observé, le vendredi 31 octobre 2025 à Tougan, en présence des forces vives de la province, une minute de silence en mémoire des martyrs de l’insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso.

« Cette lutte nous engage à continuer, dans l’unité, le combat qu’ils ont entamé en 2014, car ils ont voulu la liberté, la dignité et la justice. C’est cela qui leur permettra de reposer en paix », a déclaré M. Badolo.Il a souligné que cette lutte est encore plus ardue aujourd’hui dans un contexte marqué par l’insécurité et la quête de la souveraineté nationale. À cet effet, le Haut-commissaire a invité l’ensemble de la population à observer, chaque 31 octobre, une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de l’insurrection populaire de 2014.

« Chaque 31 octobre, nous devrions observer cette minute de silence pour leur rendre hommage et honorer leur mémoire. C’est une marque de reconnaissance pour le sacrifice consenti, que nous ne devons pas oublier. Nous prions pour le repos de leurs âmes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina