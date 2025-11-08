BURKINA-SOUROU-DON-FASO-MÊBO

Sourou/Faso Mêbo : Les acteurs de l’enseignement secondaire font un don de plus de 400 000 FCFA

Tougan, 7 nov. 2025 (AIB)-Les acteurs de l’enseignement secondaire ainsi que le personnel de la Direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Sourou ont remis, vendredi à Tougan, un don d’une valeur totale de 443 000 F CFA au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le don est composé de quatre tonnes de ciment, de six sacs supplémentaires, de quatre pelles, ainsi que de produits alimentaires (arachides, maïs et haricots).

Selon le directeur provincial, Joseph Karambiri, cette contribution a été rendue possible grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs du département.

« Nous avons mobilisé tous les établissements de la province ainsi que le personnel de la direction pour apporter notre contribution à Faso Mêbo. Cela n’empêche pas que chacun continue à contribuer individuellement pour la réussite de l’initiative », a-t-il déclaré.

M. Karambiri a remercié l’ensemble des acteurs pour leurs efforts et les a invités à poursuivre leurs contributions afin d’assurer le succès complet de Faso Mêbo dans la province du Sourou.

Il a par ailleurs indiqué que des élèves de plusieurs établissements se sont également mobilisés pour faire, en leur nom, un don dans les prochains jours.

Agence d’Information du Burkina