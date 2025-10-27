Sourou/Faso Mêbo : la Direction provinciale de l’Action humanitaire offre une tonne de ciment

Tougan, 23 oct. 2025 (AIB)-La Direction provinciale de l’Action humanitaire du Sourou a offert, jeudi à Tougan, une tonne de ciment au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Selon le directeur provincial en charge du domaine, Moumouni Kagambèga, ce don a été rendu possible grâce à la contribution de l’ensemble du personnel de sa direction, désireux de répondre à l’appel du président du Faso.

« Nous avons voulu, par cet acte, répondre à l’appel du président du Faso qui dit que personne ne viendra construire le Faso à notre place », a-t-il déclaré.

Pour M. Kagambèga, ce geste se veut symbolique et vise à interpeller chaque citoyen à contribuer, à son niveau, à la réussite de l’initiative dans la province.

« J’invite chacun, à son niveau, à apporter sa contribution afin que nous puissions, ensemble, dans la cohésion, l’entente et l’union, construire le Burkina Faso en général et le Sourou en particulier », a ajouté le premier responsable de l’Action humanitaire du Sourou.

En rappel, les contributions au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo ont été lancées dans le Sourou le 6 octobre 2025. Elles sont reçues chaque jour à la police municipale de la ville.

Agence d’Information du Burkina