Sourou/Excellence scolaire : La DPEPPNF salue le mérite de ses meilleurs élèves et enseignants

Tougan, 25 oct. 2025 (AIB)-La Direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Sourou a salué, samedi, le mérite de ses meilleurs élèves et enseignants de l’année, à travers une journée d’excellence présidée par le haut-commissaire de la province, Désiré Badolo.

La DPEPPNF du Sourou a organisé, le samedi 25 octobre 2025, une journée d’excellence visant à honorer les meilleurs enseignants et élèves de l’année scolaire écoulée.

Au total, dix-neuf (19) élèves et cinq (5) enseignants, dont un « Super enseignant », ont été récompensés.

Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle, Aldjouma Soro, a indiqué que les performances enregistrées par la province au cours de l’année scolaire écoulée sont le fruit du travail acharné de l’ensemble des acteurs.

« La province a enregistré un taux de réussite de 96,14 % au Certificat d’études primaires (CEP) et de 95,56 % pour l’éducation non formelle. Ces résultats, obtenus dans un contexte sécuritaire difficile, sont à mettre à l’actif de tous les acteurs déterminés et mobilisés pour la cause de l’éducation », a-t-il déclaré.

M. Soro a ajouté qu’au niveau régional, la meilleure fille au CEP, session de 2025, est issue du Sourou et qu’elle a même été admise au Prytanée militaire du Kadiogo (PMK).

Le haut-commissaire, Désiré Badolo, a félicité les lauréats et les a invités à demeurer des modèles pour leurs pairs.

« Chers élèves, futurs bâtisseurs de notre nation commune, je vous réitère mes vives félicitations, tout en espérant que votre exemple servira d’émulation pour tous et toutes », a-t-il déclaré.

« L’excellence ne saurait être un acquis définitif ; elle est plutôt une quête de chaque jour, un effort permanent sur soi-même pour s’élever toujours un peu plus vers les cimes les plus hautes », a-t-il ajouté.

Présent à cette journée, le directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Boucle du Mouhoun, Philibert H. Coulibaly, a salué l’initiative, félicité les lauréats et les a exhortés à rester résilients et constants dans le travail. Il a également encouragé les acteurs à mettre l’accent sur l’apprentissage des langues maternelles et l’initiation aux métiers.

Rappelons que l’enseignant Bienvenue Golané, de l’école primaire Dona Drabo A, a été désigné « Super enseignant » de l’année. Il a reçu une attestation et une moto neuve en guise de récompense.

Agence d’Information du Burkina