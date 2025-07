BURKINA-SOUROU-BACCALAUREAT-RESULTATS

Sourou/BAC 2025: 281 candidats décrochent leur diplôme au premier tour

Tougan, 3 juil. 2025 (AIB)- La province du Sourou a enregistré le jeudi, lors de la proclamation des résultats du premier tour du Baccalauréat session 2025, 281 admis sur un total de 679 candidats présentés.

Les résultats du premier tour du baccalauréat, session 2025 ont été proclamés ce jeudi 3 juillet 2025 à Tougan dans le Sourou.

Sur un effectif présent de 679 candidats, toutes les deux séries confondues notamment la série A et la série D, 281 candidats, soit 144 garçons et 137 filles sont admis au premier tour après la proclamation des résultats.

Ce qui donne un taux global de réussite de 41,38%, soit 58,50% pour la série A et 22,19% pour la série D.

184 candidats dont 76 garçons et 108 filles sont au second tour prévu le lundi 7 juillet 2025.

Notons que 11 candidats absents ont été dans tous les trois jurys qu’abrite la province du Sourou.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA