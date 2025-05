Burkina-Sourou-BAC-Sport-Lancement

Sourou : 574 candidats aptes pour les épreuves sportives du baccalauréat, session de 2025

Tougan, 22 mai 2025 (AIB)- Le Directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique a donné jeudi, le coup d’envoi des épreuves sportives du baccalauréat avec 574 candidats aptes pour la session de 2025.

Le Directeur Provincial de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique (DPESFPT) du Sourou, Joseph Karambiri, a officiellement lancé, ce jeudi 22 mai 2025, à Tougan dans le Sourou, les épreuves sportives du baccalauréat, session de 2025 avec 574 candidats déterminés à réussir.

Le lancement a eu lieu au second site du lycée provincial de Tougan en présence de plusieurs examinateurs et d’un encadreur des épreuves physiques et sportives.

Le Directeur provincial a encouragé les candidats et a notifié aux impétrants que les épreuves sportives constituent le début de leur succès au Baccalauréat et qui donne du même coup accès aux différentes universités du pays.

M. Karambiri a remercié les forces de l’ordre et les agents de santé pour leur mobilisation et il a invité les examinateurs aux respect des modalités de l’évaluation tout en exhortant les candidats au respect des consignes.

Pour cette session de 2025, au total 574 candidats, dont 302 garçons et 272 filles sont aptes pour les épreuves sportives.

Les candidats sont repartis en trois commissions sur deux terrains différents.

Fatao Sabo, l’un des candidats s’est dit confiant et psychologiquement prêt pour les épreuves et a promis réaliser une belle performance.

« Je n’ai pas peur. Je me suis beaucoup exercé et je fais confiance en mes capacités », a-t-il confié.

Notons que les épreuves sportives du baccalauréat session de 2025 dans le Sourou, se déroulent du 22 au 25 mai.

Agence d’information du Burkina.