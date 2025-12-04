BURKINA-SOUROU–SECURITE-ROUTIERE–SENSIBILISATION

Sourou/30e anniversaire de la Police municipale : une séance de sensibilisation sur le port du casque organisée à Tougan

Tougan, 4 déc. 2025 (AIB) – La police municipale de Tougan a sensibilisé jeudi, la population sur l’importance du port du casque en circulation. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la Police municipale du Burkina Faso.

La séance s’est tenue sur les grands axes de la ville, où les agents ont rappelé aux usagers les règles élémentaires de sécurité routière, notamment l’obligation de porter un casque.

Selon le commandant adjoint de la Police municipale de Tougan,Dani Bernard Yabo, cette initiative entre dans le cadre des activités commémoratives.

« Cette activité s’inscrit dans le cadre du trentenaire de la Police municipale du Burkina Faso. Nous sommes sortis pour sensibiliser nos frères et sœurs sur les règles de la circulation, notamment le port du casque », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que le port du casque contribue à sauver des vies, particulièrement en cas d’accident.

« Porter le casque, c’est protéger une vie, c’est sauver une vie. Nous allons continuer la sensibilisation jusqu’à ce que la population comprenne pleinement les bienfaits du port du casque avant de passer à une autre étape », a-t-il ajouté.

L’initiative a été bien accueillie par des usagers de la voie publique, qui ont promis de relayer le message autour d’eux.

« C’est une très bonne initiative. Beaucoup de gens ne savent pas que c’est pour leur propre sécurité. Nous allons, à notre tour, sensibiliser pour une meilleure compréhension de l’importance du port du casque », a affirmé Issa Zoné, usager de la route à Tougan.

En plus de cette activité, plusieurs actions sont prévues dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire, notamment des sensibilisations sur la salubrité publique, sur le respect du Code de la route ainsi qu’une émission radiophonique.

La Police municipale de Tougan, ouverte en 2007, totalise aujourd’hui dix-huit années de service au profit des populations du Sourou.

Agence d’Information du Burkina

SS/NO/ATA