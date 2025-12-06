Nando-Boulkiemdé-Sourgou-Education-CCEB-Excellence

Sourgou magnifie ses meilleurs acteurs de l’année scolaire 2024-2025

Sourgou, 6 déc. 2025 (AIB) – La commune de Sourgou, en collaboration avec ses forces vives, a célébré, vendredi, la Journée de l’excellence scolaire dans les écoles primaires A et C, a constaté l’AIB sur place.

Placée sous le patronage du haut-commissaire du Boulkiemdé, Mme Salimata Ouédraogo, la cérémonie s’est tenue sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS), Inoussa Ouédraogo, autour du thème : « l’excellence scolaire, facteur d’engagement et de développement citoyens à l’heure de la Révolution progressiste et populaire ».

La cérémonie a mobilisé les fils et filles de la localité ainsi que les autorités coutumières, religieuses et administratives. La patronne de la cérémonie a salué l’initiative et la forte mobilisation, mentionnant que « cette cérémonie est une opportunité de raffermir l’union autour de valeurs communes telles que la paix, la résilience et l’excellence. Elle vise à distinguer ceux qui se sont illustrés par leur ardeur au travail durant l’année scolaire 2024-2025 », a-t-elle indiqué.

Le PDS de Sourgou, Inoussa Ouédraogo, a rappelé l’importance de promouvoir l’éducation, affirmant que « nous sommes dans un monde où il faut travailler à transformer les enfants en bons citoyens de demain. L’éducation étant la base, nous avons initié cette cérémonie pour récompenser les meilleurs élèves ».

Le directeur de l’école primaire C de Sourgou, Ismaël Kaboré, a également exprimé sa satisfaction et a fait savoir que « quand on parle d’excellence, on parle de culture de l’effort et de bons résultats pour encourager élèves et enseignants ».

Au total, 138 élèves du CP1 au CM1 ont été récompensés en fournitures scolaires (sacs, cahiers et stylos). Les meilleurs élèves des classes d’examens, huit au total (CEPE 4, BEPC 2, BAC 2), ont été distingués pour leurs performances. Des lettres de remerciement ont également été décernées aux enseignants.

La cérémonie a pris fin par une remise officielle de prix aux élèves les plus méritants, sous les applaudissements des parents et de l’ensemble de la communauté éducative.

Agence d’information du Burkina

JPK/PB/AS/ATA