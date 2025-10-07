BURKINA-SOUM-MONTEE-COULEURS

Soum/Montée des couleurs : Le SGP appelle les composantes de la société à faire preuve de civisme et d’intégrité

Djibo,6 oct. 2025 , (AIB)- Dans le cadre de la 2e phase des Journées nationales d’engagement patriotique et citoyenne (JEPPC), les corps constitués et les forces vives de la province du Djelgodji ont procédé le lundi 6 octobre 2025, à la montée des couleurs au haut-commissariat.

.La cérémonie a été présidée par le représentant du Haut-commissaire, le secrétaire général de la province du Djelgodji, Losseni Woni, qui a appelé toutes les composantes de la société à faire preuve de civisme et d’intégrité dans leurs actions quotidiennes.

Le secrétaire général de la province (SGP) du Djelgodji, Losseni Woni, lors de la cérémonie de montée des couleurs le lundi 6 octobre 2025 à Djibo, s’est appesanti sur le message du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion du lancement de la 2e phase des Journées nationales d’engagement et de participation citoyenne (JEPPC).

M. Woni s’est réjoui de l’éveil de la fibre patriotique chez chaque burkinabè tout en invitant toutes les composantes de la société à faire preuve de civisme et d’intégrité dans leurs actions quotidiennes

Le SGP a salué l’engagement constant en faveur des initiatives telles que le Fonds soutien patriotique (FSP), le Faso Mêbo, l’actionnariat populaire etc.

Il a appelé les Burkinabè à s’impliquer davantage dans la protection des biens publics, la lutte contre la corruption et le racket, des fléaux qui minent certaines l’administration, les entreprises et les associations.

Cette deuxième phase des JEPPC se tient du 2 au 16 octobre 2025 sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! ».

Plusieurs activités sont au programme dans la province du Djelgodji pour renforcer la cohésion sociale et l’esprit de citoyenneté.

