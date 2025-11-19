BURKINA-DJIBO-CHEFFERIE-DÉCÈS

Soum : L’Emir de Djibo s’est éteint après près de 4 décennies de règne

Djibo, 19 nov. 2025 (AIB) – Le canton de Djibo est plongé dans la tristesse après le décès, mardi à Ouagadougou, de son Émir, des suites de maladie.

Figure majeure du Djelgodji, le défunt avait été intronisé en 1987, succédant à son père. Pendant près de quarante ans, il a dirigé la chefferie traditionnelle avec sagesse, sérénité et disponibilité.

Plusieurs générations ont grandi sous son autorité, marquée par son sens du dialogue et son attachement aux valeurs du terroir.

En plus de son rôle coutumier, l’illustre disparu a également servi la Nation en tant que député à l’Assemblée nationale, où il représentait la province du Soum.

Selon une source familiale, l’inhumation prévue demain à Djibo, sa ville natale, où parents, notables et populations s’organisent pour lui rendre un dernier hommage.

La disparition de ce grand baobab laisse un vide profond au sein de la chefferie traditionnelle et de l’ensemble des habitants du Djelgodji, qui perdent un guide, un conseiller et un homme de paix.

Agence d’information du Burkina