Soum : La montée des couleurs à Djibo, symbole de résilience républicaine

Djibo, (AIB)-Dans une ambiance empreinte de patriotisme, le Haut-Commissariat de Djibo a accueilli, le lundi 4 août 2025, la traditionnelle montée solennelle des couleurs. Autorités administratives, forces de défense et de sécurité ainsi que personnel civil ont pris part à cette cérémonie symbolique, placée sous le signe de la résilience et de l’engagement communautaire.

La montée solennelle du drapeau national, dans l’enceinte du Haut-Commissariat, a été présidée par le haut-commissaire de la province du Soum, M. Wend Néré Wilfried Tougouma. Dans son adresse, l’autorité provinciale a exhorté l’ensemble des populations à continuer d’adhérer pleinement à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, un programme de développement local visant à renforcer la résilience et à soutenir les efforts de reconstruction dans les localités affectées par les crises sécuritaires.

« Faso Mêbo est une opportunité pour chaque citoyen du Soum de s’impliquer activement dans la réhabilitation de notre tissu social et économique. C’est en unissant nos efforts que nous bâtirons un avenir meilleur », a déclaré le haut-commissaire.

Dans le même élan, le premier responsable de l’administration territoriale a salué la bonne organisation des récentes passations de charges entre les préfets des départements de Kelbo et de Nassoumbou. Il a souligné que ces changements s’inscrivent dans une dynamique de renforcement de la gouvernance locale, condition essentielle à la stabilité institutionnelle.

La cérémonie, sobre mais hautement symbolique, s’est déroulée dans un esprit républicain marqué par une forte présence des forces de défense et de sécurité. Elle a rappelé l’importance des symboles de l’État, même dans les contextes les plus exigeants.

Dans cette région confrontée à des défis multiples, la tenue régulière d’activités civiques telles que la montée des couleurs témoigne de la détermination des autorités à préserver la continuité de l’État et à renforcer le vivre-ensemble.

Agence d’information du Burkina