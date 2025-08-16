Soum : La jeunesse et les femmes assainissent le CMA dans un élan citoyen

Djibo, le 16 août 2025 (AIB) – Plusieurs associations de jeunes et de femmes ont organisé ce samedi 16 août 2025, une journée citoyenne de salubrité au Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de de la ville Djibo, située dans la région du Soum.

Munis de râteaux, de machettes, de pelles et de brouettes, les participants ont procédé au désherbage et au nettoyage de l’enceinte du centre de santé, améliorant ainsi le cadre d’accueil et de soins des patients.

L’initiative a mobilisé de nombreux habitants, en présence des autorités administratives et coutumières, venues encourager et féliciter les organisateurs pour ce geste citoyen. Elles ont rappelé que la santé des populations dépend également d’un environnement sain et de l’implication de chacun dans la préservation des espaces publics.

Malgré la pluie, la mobilisation n’a pas faibli. Jeunes, femmes, responsables associatifs et riverains ont travaillé main dans la main dans une ambiance de solidarité et d’engagement.

Les initiateurs de cette activité entendent la reconduire régulièrement, afin d’instaurer une dynamique citoyenne durable dans la commune. Ils souhaitent également étendre l’expérience à d’autres établissements publics de la ville.

Cette journée de salubrité vient rappeler l’importance de l’engagement communautaire pour accompagner les efforts de l’État et du personnel de santé dans l’amélioration des conditions de vie des populations.

Agence d’information du Burkina