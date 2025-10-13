BURKINA-SOUM-EDUCATION-SALUBRITE

Soum/JEPPC 2025 : Les forces vives assainissent de Djibo le lycée provincial

Djibo, 13 oct. 2025 (AIB)- Les forces vives de la ville de Djibo, dans la province du Soum ont assaini le samedi 11 octobre le lycée provincial de la localité . Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement et de participation citoyenne (JEPPC) lancées par le chef de l’Etat le capitaine, Ibrahim Traoré.

Les populations sont sorties massivement pour répondre à l’appel des autorités locales et montrer leur engagement citoyen, à travers une opération de salubrité au lycée provincial de Djibo.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la 2e phase des JEPPC 2025 et ayant regroupé les forces vives a été ponctuée par plusieurs activités.

« Dans le cadre de cette célébration, nous avions prévu deux activités de salubrité et une activité de montée de couleur avec le port de la tenue traditionnelle », a soutenu le représentant du Haut-commissaire du Soum, le Secrétaire général (SG), Losseni Woni, 2e jumeau.

Le SG de la province du Soum a salué la mobilisation citoyenne tout en invitant la population à sortir massivement le 15 octobre prochain pour assainir également le Centre médical urbain (CMU) de Djibo.

Il convient de noter que la 2e phase des JEPPC se tient du 2 au 16 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire national.

Agence d’information du Burkina

AG/NO/ATA