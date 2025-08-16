BURKINA-SOUM-PATRIOTISME-IMMERSION-BACHELIERS

Soum/Immersion patriotique : Les nouveaux bacheliers seront formés sur les valeurs de citoyenneté et de discipline

Djibo, 14 août 2025 (AIB) – Trente jeunes bacheliers dont 18 garçons et 12 filles participent depuis le jeudi 14 août 2025, à une immersion patriotique d’un mois à Djibo, chef-lieu de la province du Soum. L’initiative vise à renforcer chez les nouveaux bacheliers, les valeurs de citoyenneté, de discipline et d’amour de la patrie.

Le top de départ officiel de cette formation a été donné au cours d’une cérémonie présidée par le Haut-Commissaire de la province du Soum, Wilfried Tougma, en présence des autorités administratives, coutumières et des chefs de service.

L’immersion patriotique, lancée par les plus hautes autorités du pays est un programme national destiné à forger une jeunesse consciente, engagée et apte à contribuer à la construction de la Nation.

Pendant un mois, les participants recevront une formation civique et morale, axée sur les valeurs de discipline, de solidarité, de respect des institutions et de cohésion sociale.

Ils bénéficieront également de séances de sensibilisation sur les défis nationaux et les moyens d’y faire face en tant que citoyens responsables.

Le Haut-Commissaire de la province a salué la mise en œuvre de ce programme et a exhorté les jeunes à tirer le meilleur profit de cette expérience formatrice.

Wilfried Tougma a également félicité les encadreurs pour leur engagement à transmettre aux participants les valeurs fondamentales du vivre-ensemble et du patriotisme.

L’immersion patriotique s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la résilience nationale et de promotion d’une jeunesse au service du développement du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina