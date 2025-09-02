SOUM / DJIBO : Les jeunes immergés patriotiques hissent le drapeau au Haut-Commissariat

Djibo, 1er septembre 2025 (AIB) – La montée des couleurs de ce lundi à Djibo a été marquée par un geste symbolique fort : ce sont les jeunes immergés patriotiques qui ont procédé au lever du drapeau national, sous les regards émus des autorités et des forces vives de la province.

Comme chaque premier lundi du mois, l’enceinte du Haut-Commissariat de Djibo a accueilli la cérémonie de montée des couleurs. Forces de défense et de sécurité, chefs de services, associations, acteurs de la veille citoyenne et jeunes en immersion patriotique ont tous répondu présents à ce rendez-vous de cohésion sociale.

Après l’exécution de l’hymne national, le Haut-Commissaire a salué la résilience des populations et rappelé les actions majeures menées au cours du mois écoulé. Parmi elles figurent la préparation et le lancement de l’immersion patriotique des jeunes bacheliers, la première session 2025 du Conseil provincial de la sécurité alimentaire, ainsi que des séances de sensibilisation sur les idéologies politiques.

Il a aussi évoqué l’organisation du concours du Certificat d’aptitude pédagogique et diverses rencontres des préfets avec leurs ressortissants, notamment la rencontre du Préfet de Kelbo avec les ressortissants de sa commune à Kaya, et celle organisée par le Préfet de Aribinda sur la cherté des produits de première nécessité et une autre réunion du Préfet avec les ressortissants de sa commune à Dori.

Le Haut-Commissaire a également insisté sur l’importance pour chacun de rester dans son rôle, en évitant la diffusion d’informations non vérifiées, notamment en lien avec les opérations militaires.

Le fait marquant de la cérémonie : ce sont les jeunes immergés eux-mêmes qui ont procédé à la montée des couleurs ! Un geste symbolique fort, qui a suscité fierté et émotion chez tous les participants.

La cérémonie, marquée par la montée du drapeau par les jeunes, s’est achevée dans une ambiance de fierté et d’engagement citoyen.

Agence d’Information du Burkina