Soum/Djibo : Les habitants se mobilisent pour un reboisement massif

Djibo, (AIB)-À l’occasion des Journées nationales de l’arbre, la commune de Djibo a organisé, ce samedi 9 août 2025, une vaste opération de reboisement dans l’enceinte de l’École primaire A. Plus d’une centaine de plants ont été mis en terre grâce à une mobilisation exemplaire des autorités et de la population.

Initiée par le Collectif des jeunes de la commune, cette opération s’inscrivait dans le cadre des Journées nationales de l’arbre et a permis la mise en terre de plus d’une centaine de plants de diverses espèces.

La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le haut-commissaire de la province du Soum, M. Wend Néré Wilfried Tougouma, qui a donné le top départ des travaux avant de participer lui-même à la plantation.

Dans son allocution, il a salué la mobilisation de la population et souligné l’importance de préserver l’environnement dans un contexte marqué par le changement climatique et la déforestation.

Aux côtés du haut-commissaire, on notait la présence du directeur provincial de l’Environnement, de plusieurs chefs de services provinciaux, du représentant du préfet de Djibo, des Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que de nombreuses autorités coutumières et religieuses.

Les femmes et les jeunes de la commune sont également venus en grand nombre pour appuyer l’initiative.

Pour les organisateurs, ce reboisement est bien plus qu’un geste symbolique. Il constitue une réponse concrète à la coupe massive d’arbres constatée dans la ville ces dernières années, un phénomène qui menace la biodiversité et accentue l’avancée de la désertification. Le collectif a insisté sur la nécessité d’un suivi régulier des plants afin de garantir leur croissance et leur pérennité.

Les participants ont profité de l’événement pour échanger sur les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources naturelles et d’entretien des arbres. Des messages de sensibilisation ont été adressés à la population, invitant chacun à intégrer dans ses habitudes quotidiennes des gestes écologiques simples mais durables.

À travers cette opération, Djibo réaffirme sa volonté de restaurer le couvert végétal et d’offrir aux générations futures un cadre de vie plus sain et plus verdoyant. Les autorités locales se sont engagées à accompagner d’autres actions similaires dans les différents quartiers et villages de la commune.

La journée s’est achevée dans une ambiance conviviale, avec la ferme conviction que la réussite de ce reboisement dépendra de l’engagement de tous.

Agence d’information du Burkina

AG/ata