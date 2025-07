Soum/Djibo : Les autorités relancent la lutte contre le paludisme chez les enfants

Djibo, 24 juillet 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province du Soum a lancé ce jeudi la campagne de Chimio-prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) à Djibo. Couplée au dépistage de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, cette initiative vise à renforcer la protection sanitaire des plus jeunes en pleine saison des pluies.

C’est dans l’enceinte du Centre Médical Urbain (CMU) de Djibo qu’a eu lieu la cérémonie officielle de lancement de la campagne de lutte contre le paludisme dans la province du Soum. La Chimio-prévention du Paludisme Saisonnier (CPS), une stratégie préventive largement reconnue, cible les enfants âgés de 6 à 59 mois, particulièrement vulnérables à cette maladie pendant la saison pluvieuse.

Dans son allocution, le Haut-Commissaire a salué cette opération sanitaire d’envergure, qui s’inscrit dans les priorités de santé publique de la province. Il a rappelé que le paludisme reste l’une des premières causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso. Il a ainsi exhorté les parents à coopérer pleinement avec les agents de santé, que ce soit lors des visites à domicile ou dans les structures sanitaires.

La campagne repose sur une approche mixte : des équipes mobiles effectueront des visites de porte à porte, tandis que des équipes fixes seront installées dans les formations sanitaires et les sites de regroupement communautaire. Cette double stratégie vise à atteindre un maximum d’enfants et à garantir une couverture efficace.

En plus de la distribution des médicaments antipaludiques, un dépistage de la malnutrition sera effectué en parallèle. Cette synergie d’intervention permettra de détecter précocement les cas de malnutrition infantile et d’orienter les enfants vers une prise en charge appropriée.

Le Haut-Commissaire n’a pas manqué de féliciter les agents de santé pour leur professionnalisme et leur engagement, malgré les défis sécuritaires que connaît la province. Il a réaffirmé le soutien des autorités à toutes les initiatives visant à améliorer la santé des populations, particulièrement celle des enfants.

Les acteurs de la santé et les partenaires espèrent qu’avec la mobilisation communautaire et l’engagement des autorités locales, cette campagne sera un succès et contribuera à sauver de nombreuses vies dans le Soum.

Agence d’information du Burkina

AG/ata