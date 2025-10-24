Sortie de la liste grise du GAFI : Le Burkina Faso renforce son attractivité économique et sa crédibilité diplomatique (ministre)

Ouagadougou, 24 oct. 2025 (AIB)-La sortie du Burkina Faso vendredi, de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) suite à ses efforts contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, constitue une étape majeure dans la restauration de la confiance économique et diplomatique du pays, a estimé le ministre de l’Économie et des Finances Dr Aboubakar Nacanabo.

La décision du GAFI de retirer le Burkina Faso de sa liste grise, comporte plusieurs avantages économiques directs, notamment la confiance des investisseurs internationaux et une amélioration de la notation souveraine du Burkina Faso, a expliqué vendredi le ministre Aboubakar Nacanabo à des journalistes réunis dans son cabinet.

De son avis, être inscrit sur la liste grise rend les investisseurs frileux, car ils percevaient le Burkina Faso comme un pays à risque sur le plan financier.

« Aujourd’hui, cette sortie renforce la crédibilité du système financier national et améliore la capacité du Burkina à mobiliser des ressources sur les marchés financiers à des conditions plus favorables », a précisé Dr Nacanabo.

Sur le plan diplomatique, le ministre a souligné que cette évolution « contribue à renforcer les relations bilatérales et multilatérales du Burkina Faso avec ses partenaires », indiquant que plusieurs pays et institutions privilégient la coopération avec des États respectant les normes internationales de transparence financière.

Le responsable du département de l’Économie a rappelé que cette réussite est le fruit d’un engagement politique fort du gouvernement burkinabè, soutenu par plusieurs ministères, dont ceux de la Justice, de la Sécurité, du Commerce et de l’Urbanisme, ainsi que par la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF).

« Cette sortie de la liste grise est le résultat d’un travail collectif, d’une volonté politique affirmée et d’une mobilisation nationale autour d’un même objectif : restaurer la confiance et l’intégrité du système financier burkinabè », a conclu le ministre.

Agence d’information du Burkina

YO-ATA/yos